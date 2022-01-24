Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde 10 yıldır aynı yerde park halinde bulunan bir araç alev aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalımalarının ardından ekipler otomobilde inceleme yaparken içinde bir erkek cesedine rastladı. Çevreyi güvenlik şeridine alan polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi.

"ARABA 10 SENEDİR HAREKETSİZ"

Park halindeki arabanın 10 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Esnaf Erdoğan Sönmez, "Tanımıyorum ama akşamları buraya gelen biri var o mu onu da bilmiyorum. Göremedim polis arkadaşlar müsaade etmedi bize. 10 seneden beri yatan bir araba bu. Burada sokakta kalan arkadaşlar var, acaba o mudur değil midir onu da bilmiyorum. Genci de ve yaşlısı da vardı hangisi olduğunu tespit edemiyorum şu anda" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine olay yerine çağrılan çekici ile yanan otomobil ve içindeki cansız erkek bedeni otopsi incelenmek üzere götürüldü. Polis ekipleri otomobil içinde kül olan erkek kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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