Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde uzun süredir park halinde olan ve kullanılmayan bir otomobil bilinmeyen sebeple yandı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Ekipler, otomobil içinde inceleme yaptıkları esnada bir erkek cesedine rastladı. Bunun üzerine çevreyi güvenlik şeridi içine alan polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

10 YILDIR AYNI YERDE

Park halindeki arabanın 10 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Esnaf Erdoğan Sönmez, "Tanımıyorum ama akşamları buraya gelen biri var o mu onu da bilmiyorum. Göremedim, polis arkadaşlar müsaade etmedi bize. 10 seneden beri yatan bir araba bu. Burada sokakta kalan arkadaşlar var, acaba o mudur değil midir onu da bilmiyorum. Genci de yaşlısı da vardı, hangisi olduğunu tespit edemiyorum şu anda" şeklinde konuştu.

Olay yerine çağrılan çekici ile yanan otomobil ve içindeki cansız erkek bedeni otopside incelenmek üzere götürüldü. Polis ekipleri otomobil içinde kül olan erkek kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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