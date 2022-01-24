Türkiye Gazetesi

Samsun'daki Gökalan Mahallesi'nde bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Mahalle sakinleri aldıkları önlemlerle koronavirüse adeta karşı kalkan oluşturdu.

Koronavirüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı. Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti.

Mahalleye girişte HES kodları kontrol ediliyor.

KORONAVİRÜS BU MAHALLEYE HİÇ UĞRAMADI

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk koronavirüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi'nde korona vakasına rastlanılmadı.



Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.

Koronavirüste son durum belli oldu: 'Günlük vaka sayısının yarısı istanbul’da' Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi ise hayatını kaybetti.

İki kişiden birinde görülüyor: Koronavirüs neden tat almayı etkiliyor? Covid-19 semptomları arasında en çok konuşulan tat alma bozuklukları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Vardağlı, virüsün neden tat almayı etkilediğini açıkladı.