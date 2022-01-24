Türkiye Gazetesi

İç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Azez’de Kefr Cenneh Bölgesi Ayncara Kampı’na yerleşen, burada çadırda hayata tutunmaya çalışan Mustafa ve kardeşlerine Türkiye Diyanet Vakfı gıda, soba, yakacak, bot, mont gibi kışlık yardımda bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte çadır kentlerde yaşamın çok daha zor hale geldiğini söyledi.

Savaşın başladığı ilk günden itibaren mazlumlara yardım eli uzatmaya gayret ettiklerini belirten Temelli, şunları kaydetti: “Diyanet İşleri Başkanlığı vaizelerinden Merve Likoğlu hanım efendi kendi sosyal medya hesabından annesi tarafından gece yataktan kaldırılarak donmaması için yürütülen Mustafa kardeşimizin fotoğrafını paylaşarak yardım çalışması başlattı. Merve hocamızdan Allah razı olsun. Küçük bir kıvılcım çok büyük hayırlara vesile oldu. Hiç vakit kaybetmeden Kefr Cenneh Bölgesi Ayncara Kampı’nda anne babası ve 4 kardeşi ile birlikte çadırda yaşam mücadelesi veren Mustafa kardeşimize ulaştık. Gerçekten de çok zor durumdaydılar. Kullandıkları yatakların tamamı ıslanmış yakacak bir şeyleri kalmamış ve üzerlerinde de kendilerini soğuktan koruyacak donanımda kıyafetleri yoktu. Hayırseverlerimizin destekleriyle temin ettiğimiz kışlık yardımları aileye teslim ettik. Islanan yataklarını ve süngerlerini değiştirdik. Çadırlarına soba kurup kışı geçirebilecekleri kadar yakacak bıraktık. Artık donma korkusu yaşamadan huzurla uyuyabilecekler.”

Sadece Mustafa ve ailesine değil İdlib, Afrin ve Azez bölgesinde ilk cumartesi ve pazar günleri bin soba, 100 ton kömür ve bine yakın çocuğa kışlık bot ve mont ulaştırdıklarını belirten Temelli, “Şuan 1003 şubemiz yurt içinde ve Suriye’deki kardeşlerimize yardım ulaştırmak için seferber oldu. Bu kışın daha sıcak geçmesi için bizde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hiçbir çocuğun ısınmak için yatağından kalkmak zorunda kalmaması, başını yastığa huzur ve güvenle koyabilmesi için gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımıza destek veren, bizlerle aynı hassasiyetleri paylaşan ve sıcak evlerinde otururken soğukta tir tir titreyen mazlumlara kayıtsız kalmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan yardımlarla inşallah çok daha fazla aileye ulaşarak bu kışı daha sıcak bir ortamda geçirebilmelerine vesile olacağız” diye konuştu.

Yardım yapmak isteyenlerin bagis.tdv.org adresinden online olarak istedikleri miktarlarda yardım yapabileceklerini belirten Temelli, ayni yardım göndermek isteyen vatandaşların ise temiz ve paketi açılmamış olmak kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Lojistik Merkezine yardımlarını ulaştırabileceklerini vurguladı.