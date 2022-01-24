Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de kestiği ağacın altında kalan 71 yaşındaki adam canından oldu. Ahmetalan kırsal mahallesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle cami cemaatinin namaz kılarken üşümemesi için komşularıyla birlikte odun kesen 71 yaşındaki Cemal Güner, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.



Talihsiz adamı o halde gören köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Cemal Güner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi kar sebebiyle itfaiyenin yardımıyla Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kestiği ağaç sonu oldu Giresun'da yaşanan talihsiz olayda kestiği ağacın altında kalan adam canından oldu.



Kestiği ağacın altında kalıp öldü! Bolu'da orman işçisi, kendi kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde öldü.