Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da, iki aile arasında yaşanan anlaşmazlığın husumete dönüşmesi sonrası olay mahkemeye taşındı. Davanın görüldüğü adliyede, çıkışta da nabzın yükselmesinin ardından söz konusu iki aile birbirine saldırdı. Silahların ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda 4 kişi yaralandı, 10 kişide yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Yenişehir ilçesi Diyarbakır Adliyesi karşısında bulunan Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Garlı ve Bekmezcioğlu aileleri, aralarındaki husumet nedeniyle adliyede yapılan duruşmaya katıldı. Dava sonrası adliye önünde sözlü tartışmaya girişen aile fertlerini polis ekipleri araya girerek uzaklaştırdı. Aileler uzaklaştıktan sonra tartışmaları ara caddeye taştı. Tartışmanın alevlenmesiyle olay, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Arbedeyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



UZUN NAMLULU SİLAHLAR BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada uzun namlulu silahlar, sopa ve bıçak buldu.



Polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından olaya karıştığını tespit ettiği 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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