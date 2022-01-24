Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı sebebiyle bütün uçuşlar 18.00'a kadar askıya alınmıştı. Bu kararla ilgili yeni açıklama geldi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bütün uçuşların olumsuz hava şartları sebebiyle yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı.

O saatten sonra uçuşların devam edip etmeyeceği hava durumuna göre belli olacak.

THY'den uçuş iptali açıklaması: 31 sefer'e kar engeli THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu uçuşların, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan uçuşlar olduğu duyuruldu.

Giresun'da karlı yoldu yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada kar sebebi ile kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 9 kişi yaralandı.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Trakya istikametinden araç girişi durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00e kadar durduruldu. Alışveriş merkezlerinin kapanış saati ise 19.30'a çekildi.