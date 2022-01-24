İzmir’de hava koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin 19.50 itibariyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerimiz saat 19.50 itibariyle geçici süre iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Havalimanı'nda bütün uçuşlar 04.00'a kadar iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kar sebebiyle ertelenmişti. Ardından uçak seferlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili İGA'dan açıklama yapıldı.
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı etkisini artıracak (24 Ocak 2022 hava durumu) Meteorolojinin 24 Ocak 2022 hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun büyük bölümünde etkisini hissettiren kar yağışı yer yer yoğun bir şekilde devam edecek. Meteorolojinin İstanbul dahil birkaç il için turuncu ve sarı kodlu uyarı vermesiyle birlikte birçok noktada kamu kurumları ve üniversiteler tatil edildi. Yoğun yağışın, etkisini gün içerisinde kuvvetli bir şekilde hissettirmesi bekleniyor.
İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İzmir’de hava koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin 19.50 itibariyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerimiz saat 19.50 itibariyle geçici süre iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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