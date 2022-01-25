Antalya'nın Alanya ilçesinden hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçede 15 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hüküm giyen F.Ö'nün olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Firari şüpheli 16 yıl sonra yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı Siirt’te Nafi Kümek isimli şahsın pusu kurularak öldürülmesi olayının faili olan ve 16 yıldır aranan katil zanlısı Hikmet K., jandarma ekiplerince yakalandı.
Firari olan FETÖ'cü Kıdemli Binbaşı saklandığı evde yakalandı FETÖ üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru saklandığı evde yakalandı.
21 yıldan fazla hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 21 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinden hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçede 15 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hüküm giyen F.Ö'nün olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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