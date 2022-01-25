Türkiye Gazetesi

Vefat eden yakınlarının cenazesini İBB cenaze nakil aracı ile taşıyan vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle yol da kaldı. İBB aracında bulunan imam ve şoför ise cenazenin yakındaki bir camiye taşınması gerektiğini söyledi. Cenaze yakınlarının yardımına Sultangazi Belediyesi koştu.

İddiaya göre, İBB cenaze nakil aracıyla yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kalınca araçta bulunan şoför ve imam, cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Bu durum üzerine şaşkınlık yaşayan cenaze yakınları, Sultangazi Belediyesi'nden yardım istedi.

Yardıma koşan belediye görevlileri cenazeyi taşımak için araç gönderdi.

CENAZEMİZİ TAŞIMAMIZI SÖYLEDİLER

Yaşananları anlatan cenaze sahibi vatandaş, “Cenazeye gidecektik, kar yağışı yüzünden yollar kapandı. İmam ve şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Ben büyükşehir belediyesinin buraya kepçe ya da traktör göndermesini, yolu açmasını, yardımcı olmalarını söyledim. Arkadaşlar yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler, 153’ü aramamı söylediler. Sultangazi Belediyesi bize yardımcı oldu. Şu an cenazemiz Sultangazi Belediyesi aracında, bu yolun bir an önce açılıp cenazemizi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ya da herhangi bir camiye ulaştırmamızı istiyorum” dedi.

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