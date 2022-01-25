Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi.

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

29 yıl sonra bir ilk: Antalya beyaza büründü Yaz turizminin başkenti Antalya'da 1993 yılında yağan kar sonrası Antalyalılar ilk kez kar sevinci yaşadı. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti.

Bakan Koca: UMKE ekipleri İstanbul’un hizmetinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ekiplerinin hazır olduğunu belirtti, “UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir” dedi.

İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı İstanbul Valiliği kar yağışı sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.