Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda araç mahsur kaldı. İstanbul'un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana geldi.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası’nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor.

3 GÜN DAHA KAR VAR

Meteoroloji'nin yayınladığı hava raporlarındaysa İstanbul'da kar, 3 gün daha etkisini sürdürecek

PROF.DR.ORHAN ŞEN: YOLLARDA BUZLANMA MÜMKÜN

Avrupa Yakası'nın batısında bir problem var, bugün de çözülemedi. Don da bekleniyor, şu anda sıcaklık eksi derecede.

Dolayısıyla don ve buzlanma yollarda mümkündür. Ama iyi bir Haber, kar yağışının hafiflediği, artık olmadığı bir sabaha uyanıyoruz. Bugün pek kar yağışı görülmeyecek İstanbul'da. Olsa olsa Anadolu Yakası'nın doğu kıyılarında önemsiz bir kar yağışı olacak.

KAR BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK

Bu da trafiğin açılması için bir fırsat olacak. Kar bugün olmayacak, akşam saatlerinde 20:00 - 21:00 saatleri arasında görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde azalan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı Kar yağışı ve zincirleme kazan nedeniyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu, yaklaşık 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı.

İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı İstanbul Valiliği kar yağışı sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.