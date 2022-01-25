Türkiye Gazetesi

Faydaları saymakla bitmeyen kelle paça çorbasına yönelik ilgi kış soğukları nedeniyle daha da arttı. Sabahın ilk saatleriyle beraber derecesi yüksek fırınlarda haşlanarak satışa sunulan kelle paçaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Koronavirüs ortamında kendilerini korumak ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kelle paçacılara geliyor.

Birçok faydası bulunan kelle paça çorbası, ülkemizde bazı illerdeki mekanlarda sabah kahvaltılarında sunuluyor.

NEZLEYE, GRİBE ÇOK İYİ GELİYOR

Kelle paçacı Barış Bal, “Kelle paça ve diğer ürünlerimizde kemik suyu kullanıyoruz. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki kemikleri güçlendiriyor. Kelle paça çorbası ve tandırda kelle nesilden nesile yıllardır süre gelen bir yemek. Biz sabah 6 buçuktan akşam 6 buçuğa kadar hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun, bizim de onlara olan teveccühümüz yüksek. Yoğunluğumuz saat 11’de başlıyor ve 5’e kadar devam ediyor. Ürünlerimizin fiyatları, kelle paça çorbası 20 TL, yarım kelle 25 TL, tüm kelle 50 TL şeklinde. Biz orijinal kemik suyunu kullanıyoruz. Bu kemik suyu ile kelle paça çorbası birleşince nezleye, gribe çok iyi geliyor. Sarımsağın, soğanın da çok faydası var. Bizde de yemeklerimizin yanında sadece soğan ve sarımsak veriliyor” ifadelerini kullandı.

Kelle paça kilo aldırır mı, kaç kalori? Faydalarıyla şifa dağıtan kelle paça çorbası özellikle kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi birçok hastalığa iyi gelen kelle paçanın kalorisi de diyet yapan kişilerce merak ediliyor.

Koronavirüs kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı İçerdiği kollajen, mineraller ve vitamin ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına korona virüs vakaları sonrası talep arttı. Aydın’da lokanta işleten Mehmet Nişancı kelle paça çorbasının ilk biten çorba olduğunu belirtti.