Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Mühendis Oğuz Taner Ekmenci (51), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alınırken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuz Taner Ekmenci hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Oğuz Taner Ekmenci, "Olay öncesi bana tahrik edici sözler söyledi. Gözüm karardı ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bilinçli yapmadım" ifadelerini kullandı.

MÜEBBET ALDI

Eşini çok sevdiğini belirten Ekmenci, "Diğer yarımı kaybettim" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Mahkeme, Oğuz Taner Ekmenci'yi 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırdı.

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