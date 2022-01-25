Türkiye Gazetesi

Şehitkamil ilçesinde ekmek almak için evden çıkan Mehmet Çavuş Akbayram, markete gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yere düşen elektrik teline fark etmeyerek bastı. Akıma kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından apar topar özel bir hastaneye götürüldü.

ÇOCUK KOMAYA GİRDİ, YAKINLARI İSYAN ETTİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Mehmet, 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Komaya giren talihsiz çocuğun hayati riski devam ederken yakınları elektrik telinin kopmasına isyan etti. Elektrik telinin kopmasında ihmal olduğunu iddia eden çocuğun acılı yakınları, “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

“BUNUN SORUMLUSU KİM?”

Yaşam mücadelesi veren çocuğun amcası Mustafa Akbayram, acı olayın yeğeninin bakkala ekmek almaya gittiği sırada yaşandığını söyledi. Yağan kar nedeniyle elektrik telinin koptuğunu aktaran Akbayram, “Olay sonrası çevredekiler defalarca aramış ama gelen giden önlem alan olmamış. O sırada yeğenim ekmek almaya giderken kabloya basıyor ve anında elektrik çarpıyor. Yeğenim şuan yoğun bakımda ve durumu kritik. Bunun sorumlusu kim? Daha 9 yaşındaki bir çocuk, annesi ve babası perişan. Durumu çok kritik. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük çocuğun dayısı Ahmet Gültekin ise yetkililere seslenerek olayın incelenmesini talep etti. orumlusu bulunsun. Biz yandık, başkası yanmasın. Bize yardım etsinler" diye konuştu.

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