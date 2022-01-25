Türkiye Gazetesi

Bodrum'da 17 yaşındaki kızın yatağında ölü bulunması şüpheli bulundu, anne ve babası gözaltına alındı. İlçeye bağlı Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOYNUNDAKİ KIZARIKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. Gamze’nin cesedi ölüm sebebinin kesin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OTOPSİ RAPORUNDAN SONRA ANNE - BABA GÖZALTINA ALINDI

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S.’yi gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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