Türkiye Gazetesi

Elazığ'da birkaç gündür yağan kar, bazı esnafı da etkiledni Şehirde berberlik yapan Fırat Demir, son günlerde müşteri bulamayınca kendini kara verdi. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra onu tıraş etti.

ABD'de silahlı saldırı krizi: Berberde kurşun yağdırdılar ABD'de bulunan bir berber salonunu basan saldırgan, etrafa dehşet saçıp silahla saldırdı. Zanlı saçını kestiren polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaptığı tıraşı beğenmedi berberi öldürdü! Kilis'te çocuğuna yaptığı tıraşı beğenmeyen bir kişi, berber Ali Osman Karabalık ile tartışmaya girdi. Çıkan kavgada şahıs, Karabalık'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.