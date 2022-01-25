Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), 112'yi arayarak Hürriyet Mahallesi, Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsız girdiğini söyledi. Şahıs, şüphelilerin annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazını keserek öldürdüğünü iddia etti.

Bu ihbar sonrası eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları inceleme sonrası kadının cesedini otopsi için Adli Tıp'a kaldırdı. Cenaze evden çıkarıldığı sırada kadının gelini Çiğdem Evlice, baygınlık geçirdi.

Maktulenin oğlu Ahmet Evlice ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.