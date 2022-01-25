Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şehitkamil'e ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. Mahallede ikamet eden Ali Yıldırım'ın eşi Duygu Yıldırım, geçen sene intihar etti. Çiftin üçü erkek biri kız olmak üzere dört çocuğunu ise kadının ailesi aldı.

ÇOCUKLARI İÇİN VELAYET DAVASI AÇTI

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ali Yıldırım, çocukları kendisine gösterilmeyince de bunalıma girdi. Ardından velayet davası açtı. Ali Yıldırım'ın bir yıldır hukuk mücadelesi devam ederken bu süre zarfında hiçbir çocuğunu göremedi.

ANNESİNİN YANINDA CANINA KIYDI

Bu acıya daha fazla dayanamayan Ali Yıldırım, eşinin yaptığı gibi kendi canına kıydı. Şahıs, annesiyle birlikte oturduğu evde av tüfeğiyle kafasına sıktı. Silah sesini duyar duymaz odaya giren anne, evladını kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırdığı ekipler, Yıldırım'ın öldüğünü söyledi. Anne. bu acı haber sonrası yıkıldı.

YATAĞINDA NOT BULUNDU

Odada inceleme yapan polisler, yatağın üzerinde bir not buldu. Notta "Eşimin vefatından sonra bunalıma girdim, ailesinden şikâyetçiyim. Eşimin babaannesi, kayınvalidem ile kayınpederime 'Allah'tan korkun, bu yuvayı yıkmayın' demişti" ifadeleri yer aldı.

"BİR KERE BİLE GÖSTERMEDİLER"

Kardeşinin ölümünden büyük üzüntü duyan ağabey Veli Yıldırım "Çocuklarını görmek için dava açmıştı. Bugün mahkemesi vardı. Ayrıca savcılığa da başvurmuş. Onlar da görme izni vermemiş. Bugün akşama kadar adliyedeydi. Davası 5 ay sonraya ertelenmiş. Nereye başvurduysa bir türlü çocuğunu göremedi. Ne kaynanası ne de kayınpederi evlatlarını göstermedi. O da dayanamadı. Bir kere görse rahatlayacaktı. Babamın eskiden kalma av tüfeğiyle canına kıydı. Annem geçen bana 'Bu çocukta bir şeyler var. Kendisine bir şey yapmasın' demişti ama biz inanmadık. Kardeşimin hep yanında olmaya çalıştım ama bugün olamadım" diyerek gözyaşı döktü.

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