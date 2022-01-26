Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor. Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmıştı.