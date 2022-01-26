Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 17-23 Ocak'ta sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, 20 milyon 230 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 72 bin 200 dolu makaron, 53 bin 124 tıbbi ilaç, 4 bin 943 cinsel içerikli ilaç, 6 bin 554 elektronik veya muhtelif eşya, 360 paket kaçak sigara, 186 puro, 99 litre sahte alkollü içki, 31 kilogram tütün, 18 sahte bandrol, 7 alkol aroması ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 28 zanlı gözaltına alındı.

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak Pazartesi günü İzmit ve Gölcük’te düzenlediği 3 farklı operasyonda 12 şüpheli şahsı yakaladı.

Yapılan çalışmaların neticesinde 98,4 kilogram eroin, 240,71 gram esrar, 3,72 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 170 TL nakit para bulundu. Yapılan operasyonlarda yakalanan 5 şahıs serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen F.Y., T.A., Ö.T., A.B., M.K., M.K., ve M.K isimli 7 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. M.K. isimli şahıs 18 yaşından küçük olması sebebiyle savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ö.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.Y., M.K., A.B., M.K. ve T.A. isimli 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Mersin'de dolandırıcılara şafak operasyonu Mersin merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen suç aletlerine de el konuldu.

İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı İzmir'de 11 ilçede İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 54 kişiden 16'sı tutuklandı.

28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı Ankara merkezli 28 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı FETÖ operasyonu kapsamında 51 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 11 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı İzmir’de 250 personelin katılımıyla 11 ilçeye eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Dev uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı.