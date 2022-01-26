Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yağan şiddetli kar sonrası megakentte sürücüler tipi nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Anayollar dahi kapanırken trafik kilitlendi. Ulaşım adeta durma noktasına gelirken Fatih Işık isimli bir kişi Avcılar'dan Firuzköy'e kadar karla kaplanan yolda kayak yaparak gitti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı. İhlas Haber Ajansı muhabiri Deniz Zeybek'in Fatih Işık'a ulaştı. Fatih Işık ile neden böyle bir video çektiğini TGRT Haber'de anlattı.

KAYAK YAPARAK GİTTİ

İstanbul'da bir kişi araçların yolda kaldığı ve belediye otobüslerin çalışmadığı megakentte ulaşımını kendi yöntemleriyle sağladı. Karla kaplanan yolda Avcılar’dan Firuzköy’e kadar kayak yaparak giden Fatih Işık isimli kişi çekitği görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

3 GÜN DAHA KAR VAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası’nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava raporlarındaysa İstanbul'da kar, 3 gün daha etkisini sürdürecek.

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Doluluk artışa geçti Birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Kar şehir trafiğini felç ederken, barajlarda ise yüzleri güldürdü. Doluluk oranının yüzde 54.11'e yükseldiği öğrenildi.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı bugün de sürecek İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte trafiği durma noktasına getiren yağışın bugün de aralıklara devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.