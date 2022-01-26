Yurdun genelini etkisi altına alan kar yağışı ve tipi etkisini İstanbul’da da gösterdi. Kar yağışı nedeniyle İstanbullular zor anlar yaşadı. Son 35-40 yıldır böyle kar görmeyen İstanbul kara gömüldü. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. Sürücüler araçlarıyla saatlerce yolda mahsur kaldı. Karayolunun yanı sıra havayolu da olumsuz hava koşullarından etkilendi. Hava ulaşımı dururken uçuşları iptal olan yolcularsa havalimanında mahsur kaldı.
Fırtına sonrası İstanbul’da kartpostallık görüntüler
26.01.2022 - 10:26 | Son Güncelleme: 26.01.2022 - 10:27
Türkiye Gazetesi
İstanbul’u günlerdir etkisi altına alan yoğun kar yağışı durma noktasına gelirken Boğaz’da eşsiz bir manzara oluştu. Havadan görüntülenen İstanbul beyaz örtüsüyle izleyenleri mest etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : fırtına,kar,kartpostal,boğaz,
818441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/818441.aspx
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