Türkiye Gazetesi

Yurdun genelini etkisi altına alan kar yağışı ve tipi etkisini İstanbul’da da gösterdi. Kar yağışı nedeniyle İstanbullular zor anlar yaşadı. Son 35-40 yıldır böyle kar görmeyen İstanbul kara gömüldü. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. Sürücüler araçlarıyla saatlerce yolda mahsur kaldı. Karayolunun yanı sıra havayolu da olumsuz hava koşullarından etkilendi. Hava ulaşımı dururken uçuşları iptal olan yolcularsa havalimanında mahsur kaldı.