Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş’ta, müstakil evler karda kayboldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metre uzunluğuna ulaştı. Ellerine kürekleri alarak damlara çıkan vatandaşlar, 1 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Ekmek telaşına düşen kadınlar ise tandırda pişirdikleri ekmekleri karların arasında yürüyerek evlerine taşıdı.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahallede, çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metre uzunluğuna ulaştı.

'KARI ATIYORUZ AMA BİTİREMİYORUZ'

vatandaşlardan Şemsettin Özcan, karın 1 metreyi aştığını belirterek “Karın altında kaldık. Sabahtan akşama kadar kar atıyoruz ama karı bitiremiyoruz. Çatılar hep buz tuttu. Sarkıtlar 2-3 metreyi geçti. Hava çok soğuk. Bu sene karın altında kaldık. Yaşamımız bu yüzden zorlaştı” dedi.

'ÇÖKME TEHLİKESİ OLUYOR'

Yoğun kar yağışından dolayı üçüncü kez dam temizlediğini vurgulayan vatandaşlardan Mehmet Toplu ise “Temizlik yapmasak karın ağırlığından dam çöker. Halimiz kış mevsiminde böyle. Bir metre kar var. Damı kürek ile temizliyoruz. Evlerimiz tek katlı ve eski olduğu için temizlemezsek çökme tehlikesi oluyor” diye konuştu.

Muş kar hapsinde Muş’ta dünden bu yana aralıksız devam eden kar yağışından dolayı 360 köy yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Muş kara teslim oldu, 143 köy yolu ulaşıma kapandı Muş'ta 143 köy yolu yoğun kar yağışı ile ulaşıma kapandı. Ayrıca Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda da ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta kar 5 metreyi gördü: Çığ tehlikesi ekipleri zorluyor Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. 2 bin 500 rakımlı birçok köy ve mezra yolu, kar nedeniyle kapandı ve ekipler çığ tehlikesinin olmasına rağmen zorlu bir mücadeleyle yolları açmaya çalışıyor.