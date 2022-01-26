Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde kültür varlığı olarak koruma altında ve tescilli yaklaşık 400 bina bulunurken, binaların yüzde 90’ında hala yaşam devam ediyor. Çoğunluğu Rum ustalar tarafından yapılan Saburhane ve Tabakhane semtindeki tarihi evler 9 yıl önce de yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanmıştı.

Dar sokaklar, Muğla’nın simgesi bacaları ve oluklu çatı kiremitleri ile dikkat çeken Menteşe’deki tarihi evler 9 yıl aradan sonra tekrar beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.