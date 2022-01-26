Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken genç kızın yaşamını kaybettiği tespit edildi. Gamze’nin kesin ölüm nedenini öğrenmek için gencin cansız bedenini Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ADLİ TIP’TA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Gamze’nin boyunu kırılarak öldüğü tespit edildi. Raporun çıkmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek Gamze’nin ölümüyle ilgili anne T.S ve baba M.H.S. gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi.

“GELİNİMDEN ŞÜPHELENİYORUM”

Gamze’nin annesi T.S., adliye girişinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anne, “Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Hiç bilmiyorum, yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı veya şeyden şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.

CENAZESİ ALINMADI

Öte yandan, Gamze'nin cenazesinin hala Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde olduğunu, henüz yakınları tarafından alınmadığı öğrenildi.