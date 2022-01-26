Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip sonucu deşifre edilip düzenlenen operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına alındı. Kentte Şirinler çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik çalışmasını sürdürdü. Liderliğini Ali A.’nın yaptığı örgüte üye olduğu öne sürülen ve Temmuz ayındaki operasyonda adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yerleri tek tek tespit edildi. Ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti eş zamanlı 30 farklı adrese baskın yapan polis 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve bu silahlara ait 312 dolu fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş 70 senet ele geçirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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