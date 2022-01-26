Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde tekrar yoğunluğunu arttırdı.

Kar yağışının etkisini arttırması ile beraber özellikle yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta binlerce aracın mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmı da yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatılmıştı.

TAG OTOYOLU TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Sabah erken saatlerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmı, öğle saatlerinden önce yapılan yol açma ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Trafiğe tekrar açılan TAG Otoyolu Gaziantep kısmındaki ulaşım yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı bugün de sürecek İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte trafiği durma noktasına getiren yağışın bugün de aralıklara devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Doluluk artışa geçti Birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Kar şehir trafiğini felç ederken, barajlarda ise yüzleri güldürdü. Doluluk oranının yüzde 54.11'e yükseldiği öğrenildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.