Türkiye Gazetesi

Kadirli ilçesinde geçtiğimiz yıl öz oğlu Zübeyir Kırköse’yi (36) dut ağacını kesmesini neden göstererek av tüfeğiyle öldüren ve olay yerinden kaçan Zeki Kırköse’nin (70) yargılaması yaşanılan olayın yıl dönümünde tamamlandı.

MÜEBBET ALDI

Duruşmaya Osmaniye Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan sanık Zeki Kırkköse’nin oğlu Zübeyir Kırköse’yi kasten öldürme suçunu işlediğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar veren mahkeme, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nazara alınarak cezasında indirim yapılarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

DİĞER OĞLUNU DA TEHDİT ETMİŞ

Sanık baba, olaydan 3 yıl önce ise diğer oğlunu silahla tehdit etme sucundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2 yıl hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Konuyla ilgili konuşan sanığın diğer oğlu İ.K., “Acımız büyük, verilen hiçbir karar aramızdan ayrılanları geri getiremez elbette. Kanunlara ve yasalara boynumuz kıldan ince fakat daha önceden sabıkalı olan birine indirim uygulanması içimizi buruklaştırdı. Bunun için gerekli itirazlarımızı yapacağız. Mahkemenin soruşturma ve kovuşturma safhasını büyük bir titizlikle ve hiçbir ayrıntıyı atlamadan en küçük unsurları dahi değerlendirerek görevini yerine getirdiği için müteşekkirim. Özellikle sanık ceza evine girdikten sonra, sanığın tazminat ödemesi yapmasına engel olmak maksadıyla tüm mal varlığını kaçırmaya yardım ve yataklık yapan bir okul müdürü ve bir esnaf hakkındaki hukuki sürecimiz başlamış durumdadır. Umarım oradan da en doğru sonuçlar çıkacaktır” dedi.

Karısını öldüren mühendise ağırlaştırılmış müebbet Samsun’da karısını bıçaklayarak öldüren mühendis koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pişman olduğunu söyleyen koca, "Eşimi çok seviyordum. Diğer yarımı kaybettim" dedi.

Ağabeyini öldürdükten sonra katilin bulunması için yardım istedi: Pişkin kardeşe müebbet Kayseri’de ağabeyini öldüren ve öldürdükten sonra Cumhurbaşkanından ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen sanığa müebbet hapis cezası verildi.