Türkiye Gazetesi

Edremit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Güçlüerler'e (80) U.Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ambulans ekibi yaptığı muayenede Güçlüerler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma trafik ve asayiş timleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik Çanakkale yönüne yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Kazada Yaşar Güçlüerler’in yaya alt geçidi yerine bölünmüş yolun üzerinden karşıdan karşıya geçmek isterken aracın çarptığı öğrenildi.

Savcının incelemesinin ardından Yaşar Güçlüerler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü U.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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