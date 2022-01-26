Türkiye Gazetesi

Balıkesir Edremit Kadıköy Mahallesi'nde Çanakkale - Balıkesir karayolundan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Güçlüerler'e (80) U.Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ambulans ekibi yaptığı muayenede Güçlüerler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTİYORDU

Jandarma trafik ve asayiş timleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik Çanakkale yönüne yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Kazada Yaşar Güçlüerler’in yaya alt geçidi yerine bölünmüş yolun üzerinden karşıdan karşıya geçmek isterken aracın çarptığı öğrenildi

Savcının incelemesinin ardından Yaşar Güçlüerler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü U.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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