Türkiye Gazetesi

Bartın açıklarında, yük gemisinde görevli Rus personel denize düşerek kayboldu. Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Temryuk Limanı'na yük almaya giden Saint Kitts ve Nevis bandıralı "Karelis 17" isimli kuru yük gemisinde çalışan ismi henüz öğrenilemeyen başçarkçı, Kurucaşile ilçesinin 10 mil açığında denize düştü.

Durumu fark eden gemi personeli, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi. Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile karadan ve havadan arama çalışması yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı. Ekipler, havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Öte yandan Amasra Limanı'na demirleyen gemi personelinin Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadelerinin alındığı öğrenildi.



21 gün esir olan gemici yaşadıkları korku dolu anları anlattı Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde reis olarak görev yapan ve girişimler sonra kurtarılarak önceki gün Türkiye’ye getirilen gemicilerden Vedat Aksan “Hiçbir şekilde ümidimizi yitirmedik. Sürekli tehditler, başınızda silahlı insanlar. Sürekli onlarla burun burunasınız. Yaşamınız onun insiyatifinde devam ediyor” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.



Kurtarılan 15 gemici İstanbul'a geldi Gine körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 15 Türk personeli, kurtarılmalarının ardından bu sabaha karşı İstanbul’a döndü.