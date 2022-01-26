Türkiye Gazetesi

Bodrum'da yatağında ölü bulunan lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu’nun cenazesi toprağa verildi. Anne babası gözaltında olan Gamze'nin ablası, kardeşinin mezarını eliyle süsledi.



ANNE-BABA GÖZALTINDA

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde annesi ve babası ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



ABLASI MEZARINA KIRMIZI TÜLBENT BAĞLADI

Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Gamze’nin 2 gündür Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’ndeki cenazesi yakınları tarafından alınarak yaşadığı yere getirildi. 4 kardeşten en küçüğü olan Gamze’nin cenazesi Çamlıca Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamze’nin ablası Fatma Köse kardeşinin mezarını eliyle süsledi, mezarına kırmızı tülbent bağladı

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Öte yandan aşçılık bölümü 2’nci sınıfta okuyan Gamze’nin Mumcular merkezinde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.

Yatağında ölü bulunan Gamze’nin annesinden dikkat çeken açıklama Muğla’nın Bodrum ilçesinde annesi tarafından yatağında cansız halde bulunan 17 yaşındaki Gamze’nin boynunun kırılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gamze’nin annesi adliye girişinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



17 yaşındaki genç kız yatağında ölü bulunmuştu, anne ve babası gözaltında Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak anne ve babası gözaltına alındı.