Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yüksek kesimlerindeki yoğun kar nedeniyle bazı yolların çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Girne- Değirmenlik Anayolunu buzlanma nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Doluluk artışa geçti Birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Kar şehir trafiğini felç ederken, barajlarda ise yüzleri güldürdü. Doluluk oranının yüzde 54.11'e yükseldiği öğrenildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.