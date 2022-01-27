Türkiye Gazetesi

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli patolog Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce Covid-19 PCR testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım tedavisi de gören Kurt, koronavirüse bağlı oluşan organ yetmezliği sebebiyle dün hayatını kaybetti.

Meslektaşları tarafından Kurt için görev yaptığı şehir hastanesinde tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarının Kurt’un hayat hikâyesini ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattığı törende bazı sağlık çalışanları ile hekimlerin ağladığı görüldü.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Kurt’un hayatının tamamen bir ansiklopedi niteliği taşıdığına dikkat çekerek meslektaşları arasında çok sevildiğini söyledi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Bedir, sağlık çalışanlarının ağabeylerini kaybettiğini ve yerinin doldurulmayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Kurt’un cenazesinin Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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