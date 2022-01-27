Türkiye Gazetesi

İstanbul’da pazartesi günü öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından kaos çıktı. Trafikte saatlerce ilerleyemeyen birçok sürücü, aracını yol kenarına park edip evine yaya olarak gitti. Araçlar sahipleri tarafından alınmayınca bazı bölgelerde kriz dün de devam etti. Özellikle Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikametindeki yoğunluk, vatandaşları canından bezdirdi.

Altı saattir gişeleri geçemediğini belirten tır şoförü Yusuf Özcan “Alternatif yol olarak buraya geldik ama burası da kapalı. Her yerde terk edilmiş araçlar var. Bu sebeple yol açma çalışması yapılamıyor. Yol açılamadığı için araçlar kaldırılamıyor, çıkmaz bir durum var. İki üç gün daha burada kalırız diye tahmin ediyorum” dedi.

"PARAMIZ DA YAKITIMIZ DA BİTTİ"

Murat Aydın da “33 saattir işten eve gitmeye çalışıyorum. Ne yemek veren var, ne su... Paramız da yakıtımız da bitti” diye konuştu.

Sürücülerden Mehmet Murat Parlak ise “33 saattir burada bekliyoruz. Çile çekiyoruz, soğuktan donacağız” ifadelerini kullanırken bazı vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının yakıt vermediğini iddia etti.

Bu arada benzer bir tablo TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkiinde de yaşandı. Bu durum sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araçların sahipleri tarafından alınmadığı takdirde görevliler tarafından çekileceğini bildirdi.

İTÜ Profesörü Ilıcalı: Kurumlar bir olup bütün yolları açmalı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "İstanbul’da sorumluluk alanı üç kurumda ancak TBMM bu işe el atmalı. Böyle durumlarda ‘senin alanın, benim alanım’ denmemeli, vatandaş mağdur edilmemeli" dedi.

Erdoğan 'Yaşananlar basiretsizlik' dedi tepki gösterdi: İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz Bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar geldi. Erdoğan; "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Bu basiretsizliktir.” dedi.