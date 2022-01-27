Türkiye Gazetesi

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesine bağlı Rauf Orbay Caddesinde sabah 05:30 saatlerinde meydana gelen olayda Süleyman Kızıltoprak idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyrine devam ederken kontrolünü kaybederek boş arsada bulunan iş makinesine çarptı.

KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralanırken şoför Kızıltoprak kaza sonrası şoka girerek “Keşke ben ölseydim” diyerek sitem etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdaheleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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