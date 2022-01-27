Türkiye Gazetesi

Türkiye’de önemli bir yere sahip olan atlar, sahipleri tarafından özenle korunuyor. Hem maddi hem de manevi olarak çiftliklerin gözbebekleri olan atlarla ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

AHIRA KAMERA YERLEŞTİRDİ

Anadolu’nun bir köyünde seyislik yapan vatandaş, sabahları atının saçlarının örülü olduğunu görmesinin ardından, bu durumu merak etti. Atının saçlarının nasıl örüldüğünü merak eden seyis, ahıra kamera yerleştirerek beklemeye başladı.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Sabah vakti kamera kayıtlarını inceleyen seyis, gördükleri karşısında şok geçirdi. Kayıtlarda gece vakti atının saçları kendiliğinden örülmeye başlanmıştı.

ANADOLU’DA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Yaşanan durumun ilk olmadığı ve Anadolu'da yaşayan birçok vatandaşın başına geldiği belirtildi. Atların saçlarının gece vakti yaptıkları hareketlerden dolayı kendiliğinden örüldüğü öne sürüldü.

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