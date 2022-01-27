Türkiye Gazetesi

Onikişubat ilçesinde uydudan yayın yapan Aksu TV’de ana kumanda görevlisi olarak çalışan Samittin Demir (38), akşam işe gelmeyince arkadaşları, sabah saatlerinde evine gitti. Kapının çalınmasına cevap alamayan arkadaşları, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çilingir aracılığıyla kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla içeride bulunan Samittin Demir (38), eşi Badi Gül (32), çocukları Aleyna Emine (11), Muhammed Mustafa (6) ve Efe Seyfullah Demir’in (10) hareketsiz yattığının görülmesi üzerine 112 ekipleri müdahale etti.

BABA KURTARILAMADI

Ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi ek binasına götürülen 5 kişiden Samittin Demir (38), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve çocukların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KOMBİ BACASI TIKANMIŞ

Yapılan incelemede, Demir ailenin doğal gaz kombisinin baca gazını dışarı veren borunun kar nedeniyle tıkandığı, kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

4 kişi doğal gazdan zehirlendi Kırıkkale'de 4 kişi doğal gazdan zehirlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kaynak yapmak için girdikleri boruda zehirlenen 2 işçiden 1'i kayıp Sivas’ta kaynak yapmak için girdikleri su borusunun içinde zehirlenen iki işçiden biri kurtarılırken diğeri kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.