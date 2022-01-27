Türkiye Gazetesi

Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

Cinayete ilişkin yürütülen çalışmaları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devralmıştı.

SALDIRI NASIL OLDU?

Saldırı, gece saat 00.25 sularında gerçekleşti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geldi. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha geldi ve saldırganlar ilk önce Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş etti. Ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altına 7 kurşun ateş edildi. Bel üstünde ya da kafasına kurşun isabet etmedi. Ancak kan kaybından ve isabet eden kurşunlardan biri damarını yırttığı için Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

Cinayetle ilgili dosya Cinayet Bürosu ekiplerinden alınarak organize şube ekiplerine verildi. Cinayetin sebebinin yeraltı dünyasındaki iki grup arasındaki alacak verecek meselesi olduğu iddia ediliyor. Cinayetin ardında ise yeraltı dünyasındaki 2 grubun arasındaki çok yüklü bir miktarda paranın olduğu iddia ediliyor.

ŞAFAK MAHMUTAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

2 çocuk babası olan ve 2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen Mahmutyazıcıoğlu, yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Cem Küçük Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin bilinmeyen detaylarını anlattı Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul Bakırköy’de bir restoran çıkışı uğradığı silahlı saldırını sonucu hayatını kaybetti. Cem Küçük, TGRT Haber'de Günaydın Türkiye programında korkunç saldırının bilinmeyen detaylarını anlattı.

7 kurşunla vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ölmeden önce yürek yakan sözler: Lütfen beni kurtarın Ece Erken’in eşi, Eski Beşiktaş yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu dün gece hayatını kaybetti. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu açıkladı.

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Eski Beşiktaş yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.