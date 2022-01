Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde son yılların en yoğun kar yağışı etkili oldu. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan yüksek mahallelerde kar kalınlığı yer yer bir buçuk metreye kadar ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve karla kaplanan Küplük Mahallesi Muhtarı Hüseyin İpek ise, mahalle halkının ihtiyaçlarını giderebilmek için seferber oldu.

BENİ 24 SAAT ARAYABİLİRLER

Mahallede kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığını aktaran İpek, “Son yılların en büyük kışını yaşıyoruz. Yaklaşık bir buçuk metre kar var, her taraf bembeyaz. Buradan mahalle halkıma seslenmek istiyorum; gıda, yakıt ve farklı ihtiyaçları olan tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile beni 24 saat arayabilirler. Buradan hepsine seslenmek istiyorum, telefonum 24 saat açık. Muhtar olarak her zaman vatandaşımın yanındayım ve her zaman yanında olacağım” ifadelerine yer verdi.

Kar, kombi bacasını tıkadı: 5 kişilik aile zehirlendi Kahramanmaraş’ta kar nedeniyle baca borusu tıkanan Demir ailesi, kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baba hayatını kaybederken, 3 çocuğu ve eşi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da karlı yolda korkunç kaza: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü İstanbul Kağıthane’de dehşet dolu anlar. Dik bir yokuştan otomobiliyle inan hamile kadın sürücü, yolun buzlanmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla dik yokuştan yakan hamile kadın, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, aracın içinde bulunan kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu. Aynı sokakta 3 saat önce yaşanan başka bir kazada ise sürücünün son anda korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyeler içinde kurtuldu.