Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Ormanlaryolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Muhammet Karabulut iddiaya göre yoldan geçen 3 kişiye el salladı. Bu sırada aracından inen kimliği henüz belli olmayan şüpheli kendisine doğru el sallayan Karabulut’la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Cebinden bıçak çıkaran şüpheli Karabulut'u göğsünden bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz saldırgan ve beraberindeki 2 kişiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÜÇ KİŞİYE EL SALLADI

Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Karabulut, hastanedeki tedavisinin ardından verdiği ilk ifadede, yoldan geçen üç kişiye el salladığını, bu sırada tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladığını ve tartıştığı kişinin kendisini bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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