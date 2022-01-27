Türkiye Gazetesi

Samsun'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı. Olay, Çarşamba ilçesi Tarihi Köprü üzerinde yaşandı. Çarşamba ilçesinde yaşayan Ö.U., boşanma aşamasındaki eşi M.U.’yu bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan M.U.’ya çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürülen M.U., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Köprü üzerindeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen Ö.U., kısa sürede olay yerine intikal eden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.U.’nun bir süredir Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbiri açısından gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karısını öldüren madde bağımlısı adam tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olayda tartıştığı eşi Dilan Palamut’u av tüfeğiyle öldüren madde bağımlısı koca Ökkeş Palamut tutuklandı. Geride kalan 2 çocuk ise annelerini gözyaşları ile toprağa verdi.

Boşandığı karısının evine oğlu ile bomba düzeneği yolladı! Mersin'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs boşandığı karısının evine oğlu arayıcılığı ile içerisinde bomba düzeneği olan hoparlör gönderdi. Talihsiz kadın korku dolu anlar yaşadı, 3 patlama olan evde şans eseri kurtuldular.