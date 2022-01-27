Erzurum’un Horasan ilçesine yaşanan feci olayda çığ altında kalan 2 kişi öldü. İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşın üzerine çığ düştü.
CESETLERİ BULUNDU
İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekipleri ile snowtrack araçları bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlanmıştı, acı haber ise az önce geldi cansız bedenleri bulundu.
Erciyes'te çığ düştü, BM üyesi diplomat öldü Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düştü. 3 turist korku dolu anlara şahit olurken 1'i karlar altında kaldı. Son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine aranan şahsın cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomat olduğu öğrenildi.
Hakkari'de çığ düştü: 3 kişi kurtarıldı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çığ düştü. Çığın üzerlerine düştüğü 3 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Erzurum'da çığ felaketi! 2 kişi karlar altında kalmıştı haber az önce geldi, cansız bedenleri bulundu.
Erzurum’un Horasan ilçesine yaşanan feci olayda çığ altında kalan 2 kişi öldü. İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşın üzerine çığ düştü.
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