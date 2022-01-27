Türkiye Gazetesi

Hemzemin geçit, yine bir canın hayattan kopmasına neden oldu. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 70 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı bir adam hemzemin geçitten geçerken dehşeti yaşadı. Talihsiz adama tren çarptı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmek isteyen Haydar Çelik'e (70) tren çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu öğrenerek olay yerine gelen Çelik'in yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Çelik'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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