Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YENİDEN KAR GELCEK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni bir kar uyarısı yaptı.

Marmara Bölgesi için tarih veren Şen, "Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Ocak gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 Şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi" ifadelerini kullandı.

Prof. Şen, kar erimelerine yönelik su baskını için de "Hava lodosa dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu -3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 4

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 4

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, vatandaş kürekle araçlarını aradı Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle kaybolan araçlarını aradı

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı, görüntü mest etti Bolu’da kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Gölcük Tabiat Parkı manzarasıyla görenleri hayran bıraktı