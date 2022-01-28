Türkiye Gazetesi

Erzurum yoğun kar yağışı nedeniyle zor günler yaşıyor. Sabah saat 05.00 sıralarında Çat-Bingöl Yedisu Karayoluna dağın yamacından düşen kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı. Erzurum’da yaşanan üçüncü çığ felaketinde 10 araç ve çok sayıda vatandaş karayolunda mahsur kaldı. Sabah saatlerinden itibaren yetkilerinden yardım isteyen vatandaşlar, çığ felaketinin yaşandığı yerde kurtarılmayı bekliyor.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Çığın düşmesiyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, "5 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Araçlarımızda hastalarımız var. Bazıları hayvan taşıyor, soğuktan hayvanlar telef olacak. Çat Belediyesini aradığımızda kepçelerin gönderildiğini söylediler ama 5 saattir gelen yok. Çok sayıda araç mahsur kaldı burada. Yetkililerden yardım istiyoruz" dediler.

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