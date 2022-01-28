Türkiye Gazetesi

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü kar çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapanacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.

Bu kapsamda otoyolun İstanbul yönü, 29 Ocak'ta 01.00-03.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.

Bolu dağı geçisi tırlara kapatıldı Bolu dağı geçisi tırlara, devlet yolu ise tüm araçlara kapatıldı.



Bolu Dağında yoğun kar yağışı sürüyor! Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor Karayollarında kar yağışından dolayı yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa ve İstanbul istikametinden gelen büyük araçlar Düzce’de depolanıyor. D-100 ve TEM Otoyolundan seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı’ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.