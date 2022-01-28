Türkiye Gazetesi

Sinop'ta pastane sahibinin şüpheli ölümü. İçtiği kahvesine şeker kattıktan sonra fenalaşıp hastanelik olmuştu, hayatını kaybetti. Olay, Sinop'un Gerze ilçesinde 20 gün önce yaşandı. Pastane sahibi 37 yaşındaki Kadir D. içtiği kahveye şeker attıktan sonra başının ağrıdığını söyleyip bir süre sonda fenalaştı. Yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir D. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

20 GÜNDÜR HASTANEDE YATIYORDU

Hastanede 20 gündür tedavi altında bulunan şahıs, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Şahsın ölümü şüpheli bulundu. Kadir D.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

58 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Polis ihbarda bulunan oğlunu ifadeye aldı ​Afyonkarahisar'da yaşanan olayda polisi arayan bir kişi annesinin eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Olay yerine giden ekipler kadının cansız bedenini buldu, oğlu ise ifadeye alındı.



Hemşirenin otel odasında şüpheli ölümü Ordu'da görev yapan hemşire Emel Yüce'nin, otel odasında cesedi bulundu. Yüce'nin neden öldüğü araştırılıyor.