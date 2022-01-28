Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir kişi evinde boğazı kesik halde bulundu. Önceki gece Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Gürsoy'un ölümüyle ilgili Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı inceleme başlatıldı. Gürsoy'un katil veya katillerinin yakalanması için soruşturma yürütülüyor. Öte yandan, Gürsoy'un cenazesinin Adli Tıp Kurumundan ailesi ve yakınlarınca teslim alındığı ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.



Boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin çantasından not çıktı Denizli’de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün boyunca kendisinden haber alınamayan genç hemşire boğazı ve bileği kesilmiş halde dere yatağında bulundu. Genç hemşirenin çantasından not çıktı.



